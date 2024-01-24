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При взрыве газа в городе Томмот в Якутии пострадали четыре человека
В результате разгерметизации газового оборудования в многоквартирном доме в Томмоте в Алданском районе Якутии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.
По данным агентства, выброс бытового газа без последующего горения случился в одной из квартир.
В результате два человека были госпитализированы с ожогами.
На месте происшествия работает оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона.
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