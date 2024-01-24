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Происшествия 24 января 2024 08:57

При взрыве газа в городе Томмот в Якутии пострадали четыре человека

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В результате разгерметизации газового оборудования в многоквартирном доме в Томмоте в Алданском районе Якутии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.

По данным агентства, выброс бытового газа без последующего горения случился в одной из квартир.

В результате два человека были госпитализированы с ожогами.

На месте происшествия работает оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона.

#взрыв газа
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