При взрыве газа в городе Томмот в Якутии пострадали четыре человека

В результате разгерметизации газового оборудования в многоквартирном доме в Томмоте в Алданском районе Якутии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.

По данным агентства, выброс бытового газа без последующего горения случился в одной из квартир.

В результате два человека были госпитализированы с ожогами.

На месте происшествия работает оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона.