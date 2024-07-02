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При взрыве бытового газа в Стерлитамаке погиб человек, семеро пострадали
Один человек погиб и семеро пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме в Стерлитамаке. Об этом сообщает администрация города.
Взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Артема. В квартире на втором этаже взрывной волной выбило окна вместе с рамами. На месте работает МЧС и медики.
«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 7 человек, из них 2 – это дети. Один совершеннолетний человек погиб», – заявили власти. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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