При взрыве близ воинской части на юге Казахстана пострадали более 60 человек

В результате взрывов, произошедших в воинской части, расположенной на юге Казахстана, в Жамбылской области, пострадали 66 человек. Большинство пострадавших получили легкие травмы, двое — тяжелые, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Взрывы прогремели на территории воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 26 августа (16.00 по московскому времени). Этому предшествовал пожар, начавшийся возле одного из складов.

К тушению огня привлечены военные пожарные команды на гусеничных пожарных машинах. Им помогают расчеты Департамента по ЧС Жамбылской области. Власти приняли решение об эвакуации примерно 1,2 тыс. жителей близлежащих сел, отмечает ТАСС.

На загоревшемся складе хранились инженерные боеприпасы. «Инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов», — уточнили в Минобороны Казахстана.

По данным военных, пожар может быть вызван сгоранием хранящегося в помещении тротила, а трассирующие следы в небе могут появляться из-за горения сигнальных патронов. На данный момент, согласно информации военного ведомства, склад продолжает гореть, но боеприпасы взрываться уже прекратились.