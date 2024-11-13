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При взрыве автомобиля в Севастополе погиб военный
Сегодня на улице Шевченко в Севастополе взорвался и загорелся автомобиль. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Погибший оказался военнослужащим.
«Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», – заявил Развожаев в своем Telegram-канале.
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