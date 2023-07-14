При взрыве автомобиля в Белгороде пострадали три человека

В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине, пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих - мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», – указано в сообщении.

Отмечается, что угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы. Следственные органы предпринимают все меры для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего.