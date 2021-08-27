При взрывах в Кабуле погибли более ста человек

При взрывах в Кабуле, прогремевших накануне, погибли 103 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что жертвами стали 90 граждан Афганистана и 13 американских солдат.

Первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, а второй — в непосредственной близости от него (у гостиницы Baron). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что в это время российских граждан в аэропорту не было.

Ранее сообщалось, что в воинской части на юге Казахстана загорелся склад. В результате прогремевших взрывов пострадали 66 человек.