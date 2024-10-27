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При вынужденной посадке Ан-2 на Ставрополье пострадали четыре человека
В результате жесткой посадки самолета Ан-2 на Ставрополье пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы, сообщает МЧС РФ.
«Вблизи Ессентуков вынужденную посадку совершил самолет Ан-2. На борту находилось 9 человек, среди которых 8-летний ребенок. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы. Погибших нет», – сообщили в ведомстве.
Ранее в Главном управлении МЧС по Ставропольскому краю отметили, что происшествие произошло в районе развилки автодороги между городом Ессентуки и станицей Суворовская. Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, одной из версий возможной причины инцидента является то, что самолет мог задеть линию электропередачи во время своего полета.
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