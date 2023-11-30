При выдаче кредита банк списал у жительницы Татарстана 700 тыс. рублей в счет страховки

Жительница Татарстана оформила кредит на 1,6 млн рублей в крупном банке и сразу лишилась почти половины заемных средств в счет страховки. В действиях банка УФАС по РТ усмотрел признаки нарушения закона о рекламе. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Венера Чернова на пресс-конференции в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Женщина воспользовалась формой для получения быстрого кредита на сайте банка. Это был довольно крупный банк, а не микрофинансовая организация. Она заполнила все необходимые графы и нажала кнопку для получения кредита, не предполагая, что таким образом денежные средства сразу будут перечислены ей на счет. Но она не обратила внимания, что по условиям кредита предполагается оплата страховки в размере 700 тыс. рублей», — рассказала Чернова.

В итоге женщина получила 1,6 млн рублей кредита, из которого автоматически были списаны две страховки в размере 500 тыс. и 200 тыс. рублей. Потерпевшая решила обратиться в службу поддержки банка.

«В форме обратной связи в этот же момент она написала: „Прошу отменить кредит и забрать деньги обратно“. В итоге получилось, что эта женщина являлась кредиторкой и должницей», — пояснила спикер.

Действия ФАС привели к тому, что на сегодняшний день страховка жительнице Татарстана возвращена. «Мы усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства, но данные действия больше попадают под контроль Роспотребнадзора», — заметила Чернова.

Специалист уточнила «Татар-информу», что банк «разместил информацию о кредите не в полном объеме на своем сайте». Возможно, от действий данной кредитной организации пострадали и другие люди, но пока в УФАС поступило лишь одно обращение.