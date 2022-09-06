При возведении М12 в РТ в Куйбышевское водохранилище выпустили 25 тыс. мальков стерляди

Дорожники выпустили в Куйбышевское водохранилище в Татарстане более 25 тыс. мальков стерляди. Мероприятия проведены для возмещения возможного экологического ущерба при строительстве восьмого этапа трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«В свободное плавание отправлены мальки стерляди весом около трех грамм. Они готовы к самостоятельной жизни в естественной среде», – отметили в пресс-службе.

В госкомпании пояснили, что при сооружении мостов и водопропускных сооружений дорожники по требованиям экологического законодательства выпускают мальков в крупные водоемы. Вид молоди зависит от территории и возможности местных предприятий, занимающихся рыборазведением.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).