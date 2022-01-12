При ухудшении ситуации с омикроном Минздрав РТ направит в поликлиники 700 ординаторов

В Татарстане готовятся направить почти 700 ординаторов в поликлиники, если ситуация с новым штаммом коронавируса будет тяжелой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Абашев поделился, что по данным ученых, омикрон не будет вести к тяжелым формам заболевания, а основная нагрузка ляжет на медиков поликлиник. Однако, как поведет себя новый штамм, точно не ясно.

«Амбулаторно-поликлиническая сеть нами готовится. На сегодняшний день ординаторы медицинских вузов оповещены о том, что по мере роста заболеваемости почти 700 человек ординаторов направят в поликлиники республики, там они внесут свой вклад в борьбу с омикроном», – отметил замминистра.

Однако Абашев рассказал, что пока точно не ясно, какая будет эпидемиология новой волны, но судя по зарубежным странам, подъема заболеваемости не избежать.