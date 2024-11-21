При университетах России хотят создать центры целевой подготовки и карьеры

При университетах России хотят создать центры целевой подготовки и центры карьеры. Об этом рассказал в Казани председатель Совета ректоров вузов Нижегородской области и Приволжского федерального округа, президент Национального исследовательского Нижегородского госуниверситета, ректор Чебоксарского кооперативного института Роман Стронгин.

«Новые возможности для освоения знаний как инструмента преобразований может дать создание центров целевой подготовки. Мы это обсуждали. Ряд вузов Приволжского федерального округа предложили создавать такие центры на их базе. Их можно создавать в рамках программы университетских кампусов или программы передовых инженерных школ. Вопрос обсуждается», – сообщил он на заседании Совета ректоров вузов ПФО.

Стронгин отметил, что необходимо развивать образовательный потенциал учителя в области новейших достижений и естественных наук. «Дело в том, что такие области, как физика, информатика и другие, лежащие в основе квантовых технологий, искусственного интеллекта, больших данных и так далее, развиваются стремительно. Новая тенденция в образовании – знания и их преобразующая роль должны осваиваться одновременно. Мы воспроизводим это, но пока по схеме сетевой», – заявил он.

Председатель Совета ректоров вузов заметил, что один из вопросов, который необходимо решать, связан с трудоустройством выпускников вузов по специальности. «Центры карьеры были почти во всех вузах, ярмарки вакансий и много всего. Сейчас к этому будет возвращение. Есть прямой запрос по перечню вузов, на базе которых будут созданы ведущие центры карьеры. Посмотрите, что у вас делается. Может быть, какой-то вуз будет головным», – обратился он к собравшимся.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, что в Татарстане функционируют 46 учреждений высшего образования, в них обучается около 150 тыс. студентов.

«В республике создано пять передовых инженерных школ на базе ведущих вузов. Это 10% от всех передовых инженерных школ в России. Созданные в республике передовые инженерные школы активно взаимодействуют со школами», – проинформировал он.

По словам главы Минобрнауки РТ, Казанский федеральный университет – стратегический партнер Татарстана по реализации всех основных проектов. Речь идет о проектах в области инклюзивного образования, подготовки учителей и повышения квалификации педагогов, о работе в части региональных инновационных площадок, мероприятиях по сохранению родных языков.

«КФУ – главный университет в части поддержки наших соотечественников за рубежом. 15 центров открыли совместно с университетом по изучению родных языков за пределами России», – подчеркнул он.

Ректор КФУ Ленар Сафин добавил, что правильно выстроенное сотрудничество вузов со школами играет важную роль в развитии качественного образования и обеспечивает непрерывность образования.

«Объединение усилий способствует подготовке и мотивированию абитуриентов. Добиваться результатов школьники должны, обучаясь в школах. И приходя в вузы, должны быть мотивированы на получение будущих специальностей. У нас есть все возможности для прорывов по многим отраслям. Думаю, что Казанский университет еще громко заявит о себе, у нас на это есть основания», – сказал он.