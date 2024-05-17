При ударе ВСУ по Белгородской области погибли женщина и ребенок

Белгородская область вновь подверглась атаке со стороны вооруженных сил Украины с применением дронов-камикадзе. В Белгородском районе снаряды беспилотников обрушились на мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В поселке Октябрьский один из ударных дронов атаковал гражданский автомобиль, в котором находилась семья — отец, мать и их маленький ребенок, а также водитель. В результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте.

Остальные пассажиры, включая 4-летнего мальчика, в критическом состоянии были доставлены попутным транспортом в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенку не удалось — его ранения оказались несовместимы с жизнью.

Отец семейства получил ссадины, но от госпитализации отказался. Водитель авто был ранен осколками в кисть руки, но также предпочел амбулаторное лечение.

Кроме того, другой украинский дрон нанес удар по автозаправочной станции вблизи села Бессоновка, спровоцировав возгорание одного из топливных резервуаров. Благодаря оперативным действиям пожарных расчетов очаг пламени был своевременно ликвидирован.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил слова поддержки всем пострадавшим и скорби по погибшим в теракте мирным жителям.