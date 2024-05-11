При ударе по ресторану в Донецке погибли три человека, восемь пострадали

При ударе ВСУ по ресторану в Донецке погибли три мирных жителя, заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«В результате прямого попадания по ресторану в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 г.р., мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 г.р., женщины 1986, 1988, 1980 г.р. (ранения легкой и средней степени тяжести). Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь», – указано в сообщении.

По его словам, одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в сам ресторан, а вторая повредила кровлю недостроя поблизости.