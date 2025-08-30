При ударе Израиля погибли Премьер и десять министров хуситского Правительства Йемена

При израильском авиаударе по столице Йемена Сане 28 августа погибли Премьер-министр созданного повстанцами-хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах» Правительства страны и как минимум десять министров. Об этом сообщает ТАСС.

О смерти главы Правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави было объявлено в заявлении хуситского Президентского совета, который сейчас управляет занятой мятежниками территорией Йемена. Преемником погибшего Премьера стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.

Гибель по меньшей мере десяти министров российскому агентству подтвердил источник среди хуситов. В результате авиаудара были убиты: вице-премьер Джаляль ар-Рувейшан, министр иностранных дел Джамаль Амер, министр информации Хашем Шарафаддин, министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр экономики Муин аль-Махакри, министр юстиции Муджахид Ахмед, министр транспорта Мухаммед Кахим, министр труда Самир Баджала, министр образования Хасан ас-Саади и министр спорта Мухаммед аль-Маулид.

Кроме того, по словам источника, при израильском ударе погибли заместитель министра внутренних дел и глава канцелярии Правительства хусито. Убит и высокопоставленный член движения «Ансар Аллах» Сахр аш-Шаркаби, отвечавший за планирование военных операций.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о смерти министра обороны хуситов Мухаммеда Насера аль-Атефи, считавшегося главной целью израильского удара. Подконтрольное хуситам информационное агентство Saba распространило сегодня заявление аль-Атефи, согласно которому повстанцы готовы продолжать борьбу с Израилем. Других подтверждений того, что министр жив, мятежники не приводят.

ВВС Израиля 28 августа атаковали Сану во время телевизионного обращения лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси. Израильский 12-й телеканал рассказал, что целью более десяти ударов по военному объекту стали высокопоставленные хуситы, в том числе министр обороны и начальник Генерального штаба.

Глава Высшего политического совета мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат заявил, что хуситы отомстят Израилю за смерть Премьер-министра и превратят свои «страдания в победу».