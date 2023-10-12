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При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла
При ударе дрона ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла, сообщает РИА Новости.
29-летний Хайбар Акифи, который работал в афганской редации издания, и его русская жена получили ранения.
По словам гендиректора медиагруппы, эта террористическая атака по мирным селам в России предпринята Киевом от отчаяния, в ответ на то, что происходит сейчас на фронте.
Он уточнил, что сейчас делается все, чтобы помочь семье журналиста. Решается вопрос о перевозке раненых в Москву.
Он подчеркнул, что это не первые потери в журналистском корпусе, вспомнив погибшего в 2014 году журналиста Андрея Стенина, а также военкора Ростислава Журавлева, который погиб этим летом.
О том, что беспилотник упал на частные дома в окраине Белгорода, сегодня утром сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Изначально было известно о двух пострадавших, но потом спасатели извлекли из-под завалов троих погибших, включая ребенка.
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