При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла

При ударе дрона ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла, сообщает РИА Новости.

29-летний Хайбар Акифи, который работал в афганской редации издания, и его русская жена получили ранения.

По словам гендиректора медиагруппы, эта террористическая атака по мирным селам в России предпринята Киевом от отчаяния, в ответ на то, что происходит сейчас на фронте.

Он уточнил, что сейчас делается все, чтобы помочь семье журналиста. Решается вопрос о перевозке раненых в Москву.

Он подчеркнул, что это не первые потери в журналистском корпусе, вспомнив погибшего в 2014 году журналиста Андрея Стенина, а также военкора Ростислава Журавлева, который погиб этим летом.

О том, что беспилотник упал на частные дома в окраине Белгорода, сегодня утром сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Изначально было известно о двух пострадавших, но потом спасатели извлекли из-под завалов троих погибших, включая ребенка.