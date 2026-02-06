news_header_top
Экономика 6 февраля 2026 14:57

При участии «Химграда» в Азербайджане ввели первый корпус промпарка

При участии технополиса «Химград» в городе Сумгаит в Азербайджане ввели в эксплуатацию первый корпус нового промышленного парка площадью 10,7 тыс. кв. метров. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора технополиса Алексей Грушин на заседании рабочей группы по итогам участия промпредприятий Татарстана в мерах государственной поддержки в 2025 году.

«В прошлом году подписали соглашение с агентством по управлению свободными экономическими зонами в Азербайджане. Коллеги очень активно включились в работу, построили уже первый корпус», – сообщил Грушин.

Фото: © Динара Прокопьева

По его словам, в начале декабря представители «Химграда» посетили Азербайджан с бизнес-миссией при участии российских, в том числе татарстанских, предприятий. В настоящее время на площадке ведется активный поиск резидентов и арендаторов.

В дальнейшем на территории планируется построить еще четыре корпуса, а общая площадь застройки составит около 50 тыс. кв. метров. В основу проекта легла модель индустриальных площадок, ранее реализованная «Химградом» в Узбекистане, где уже работают две подобные промышленные зоны «Чирчик» и «Джизак».

#технополис химград #азербайджан #промпарк
