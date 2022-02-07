При участии татарстанского «Химграда» появится технопарк в Узбекистане

В городе Чирчике (Ташкентская область) будет создан химико-индустриальный технопарк «Чирчик» при участии технополиса «Химград» (Республика Татарстан), сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

Соответствующее постановление подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Решение принято для «создания благоприятной деловой среды и инвестиционного климата, реализации инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных и современных объектов по глубокой переработке минерально-сырьевых ресурсов и выпуску конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также создания новых рабочих мест в Ташкентской области», говорится в документе.

Минпромторг Татарстана сообщил, что договоренность была достигнута между хокимиятом Ташкентской области, Правительством Татарстана, «Узкимёсаноатом» и «Химградом» еще в 2018 году.

Технопарк появится на территории научно-производственного объединения по производству редких металлов и твердых сплавов АО «Алмалыкский ГМК» и цеха по производству металлического натрия АО «Максам-Чирчик» общей площадью 31,24 гектара.

Резиденты парка получат налоговые и таможенные льготы участников свободной экономической зоны на 10 лет.

Государственный Фонд поддержки предпринимательства Республики Узбекистан будет предоставлять резидентам гарантии и компенсировать часть процентов по кредитам.

Управлять инвестиционной деятельностью технопарка будет специальная компания, в число учредителей которой войдет «Химград».

Генплан технопарка должен быть разработан в течение трех месяцев, ввести его в эксплуатацию планируют до 2025 года.