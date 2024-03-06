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При участии Татарстана в Лисичанске подано тепло в десятки домов
В Лисичанске к центральному отоплению подключили еще 30 многоквартирных домов. Это стало возможным благодаря работе оперативного штаба, контроль над которым со стороны шеф-региона осуществляет вице-премьер РТ Евгений Варакин, от ЛНР данное направление на месте курирует заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Станислав Дупленко.
Подаче тепла в лисичанские высотки предшествовал целый комплекс работ по восстановлению теплотрасс и внутридомовых систем отопления, ликвидации аварий на теплотрассах, трассах и коммуникациях местного «Водоканала», а также мобилизация сотен специалистов ресурсных организаций, в том числе из Татарстана.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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