Экономист Беляев предложил понизить ставки по ипотеке до 5%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С учетом сегодняшних цен на жилье в России ставки по ипотеке должны составлять 5-8%. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Учитывая текущую стоимость жилья, ставки по ипотекам, на мой взгляд, должны составлять не выше 5%. Однако я допускаю, что россияне осилили бы и ставку на уровне 6-8%», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данный размер ставки назван с учетом того, что в России срок ипотечного кредита короче, чем на Западе.

«А срок ипотеки определяет абсолютный размер погашения кредита, поскольку человек выплачивает и основную сумму долга, и проценты по нему. И чем короче срок, тем больше в абсолютной величине выплата», – резюмировал Беляев.