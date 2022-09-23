При татарстанских мечетях с октября стартуют бесплатные курсы по основам ислама

С начала октября при татарстанских мечетях стартуют бесплатные курсы по основам ислама и религиозному воспитанию. Об этом сообщает ДУМ РТ.

Программа «Обучение религии и религиозное воспитание» рассчитана на три года и составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся. Занятия обычно проводятся в выходные дни.

Отмечается, что занятия будут проходить в более чем 700 мечетях республики, предполагается, что их посетят около 25 тыс. слушателей.

Тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать курсы очно, смогут получить начальное религиозное образование с помощью онлайн-медресе. Доступ можно получить и через специальное бесплатное мобильное приложение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android. Приложение называется «Татар мәдрәсәсе».