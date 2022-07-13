При строительстве трассы М12 удалось найти древнерусское село домонгольского времени

Благодаря строительству трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань удалось найти древнерусское село домонгольского времени. Археологи восстановили структуру поселения XII века из окрестностей Мурома, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Раскопки селища Чаадаево 5 впервые дали возможность увидеть пространственную организацию большого древнерусского села домонгольского времени: центральную улицу, отдельные усадьбы с частокольными оградами, въездные ворота на отдельные дворы, погреба жилых построек, общую ограду, окружавшую село», – рассказал директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Он пояснил, что при обычных полевых работах в сельских поселениях такие элементы застройки остаются невидимы, поскольку раскопки ведутся, как правило, на небольших площадях, недостаточных для выявления усадеб и построек.

«Тщательный сбор находок, в том числе и в распаханном культурном слое, позволил собрать огромную коллекцию украшений, бытовых вещей, предметов вооружения и орудий труда, характеризующих все стороны жизни средневековых сельчан Муромской земли», – отметил Макаров.

Руководитель Волжской экспедиции ИА РАН, кандидат наук Ольга Зеленцова добавила, что раньше археологам удавалось обнаружить усадьбы только при раскопках древнерусских городов.

Работы археологов в полосе отвода были завершены в прошлом сезоне, и на том месте, где в прошлом году шли раскопки, уже уложен асфальтобетон. В следующем году рядом с домонгольским селищем поедут автомобили. Оно получило название по ближайшему населенному пункту – Чаадаево 5.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Протяженность трассы в Татарстане составит 142 км.

По поручению Президента России Владимира Путина скоростную магистраль М12 продлят до Екатеринбурга.