При строительстве трассы М12 планируется создать около 80 тыс. новых рабочих мест

При строительстве скоростной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань планируется создать около 80 тыс. новых рабочих мест и еще до 5 тыс. – на этапе эксплуатации дороги, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Самое главное в этой трассе – расстояние между субъектами становится короче. Здесь предусмотрены и экологические мероприятия, не только, где дома есть, а еще и в лесах, потому что это, в том числе, защита редких зверей. Будут везде стоять шумозащитные экраны», – отметил председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

По предварительным оценкам, скоростная автодорога уже в первый год эксплуатации позволит привлечь до 70 млн тонн внутреннего грузопотока за счет значительного сокращения времени в пути между регионами.

Кроме того, М12 обеспечит рост туристического потока между крупнейшими культурными центрами России и откроет новые туристические направления за счет увеличения пропускной способности, повышения скорости движения, безопасности поездок.

На всем протяжении трассы от Москвы до Казани будет организовано 16 многофункциональных зон сервиса, которые начнут открываться по мере ввода участков автодороги в эксплуатацию.

Ожидается, что трасса М12 разгрузит федеральную автодорогу М7, которая считается одним из наиболее напряженных направлений в стране, а также повысит безопасность движения.

Магистраль свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республик Чувашия и Татарстан) с сетью скоростных автодорог европейской части России – М11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон». Запустить движение по отрезку М12 в Московской области планируется уже в 2022 году.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет по Кайбицкому, Апастовскому, Верхнеуслонскому, Лаишевскому и Пестречинскому районам. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).