При строительстве трассы М12 Москва — Казань дорожники выпустили в Волгу мальков стерляди

При строительстве скоростной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань дорожники выпустили мальков стерляди в русло Чебоксарского водохранилища Волго-Камского каскада, расположенного на Волге. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Эта первая небольшая партия стерлядок, 44 785 штук, которых выпустили в рамках восполнения водных биологических ресурсов на четвертом этапе М12. Вес каждой особи составляет около 9,78 грамма», —– отметили в пресс-службе.

В прошлом году в Куйбышевское водохранилище в Татарстане при подготовке к строительству М12 выпустили более 12 тыс. стерлядок.

По экологическому законодательству при возведении мостов и водопропускных сооружений дорожники выпускают мальков в крупные водоемы. Их вид зависит от территории и возможностей местных предприятий, занимающихся рыборазведением.