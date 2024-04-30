При стрельбе в Северной Каролине погибли три сотрудника полиции

В Шарлотте, штат Северная Каролина, произошло трагическое событие, в результате которого скончались три сотрудника правоохранительных органов, и еще пять получили ранения, сообщает РИА Новости.

Инцидент с применением огнестрельного оружия случился в понедельник днем. Подробности происшествия остаются неизвестными, однако полиция подтвердила гибель трех маршалов из отряда по поимке беглецов.

Среди раненых правоохранителей один находится в критическом состоянии. Также сообщается, что найден минимум один подозреваемый.