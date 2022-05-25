При стрельбе в начальной школе в Техасе погибли 19 детей

Днем 24 мая в городе Ювалд в Техасе 18-летний Сальвадор Рамос зашел в здание местной начальной школы и открыл стрельбу по учащимся и учителям. Через некоторое время на место прибыли полицейские, они вступили в перестрелку со стрелявшим, в результате чего он был застрелян. Об этом сообщает ТАСС.

По последним данным, при стрельбе погиб 21 человек, в том числе 19 детей. В больницы доставили 13 школьников. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый и двое полицейских.

Злоумышленник был вооружен пистолетом и штурмовой винтовкой, действовал он в одиночку. Тем не менее мотивы преступника пока остаются неизвестны.

Также сенатор штата Роланд Гутьеррес сообщил, что незадолго до инцидента Рамос выстрелил в свою бабушку, ее также госпитализировали.

По данным американских СМИ, три дня назад в предположительном аккаунте злоумышленника в соцсетях появились фото штурмовых винтовок. Как видимо, он купил их на свое 18-летие.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также призвал бросить вызов оружейному лобби, добавив, что подобные случаи шутинга редко случаются где-то еще в мире.