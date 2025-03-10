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Происшествия 10 марта 2025 18:49

При столкновении судна с танкером у берегов Великобритании пострадали 32 человека

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В Северном море у берегов Великобритании произошло столкновение нефтяного танкера и грузового судна. В результате пострадали 32 человека, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам главного управляющего порта Гримсби Ист Мартина Бойерса, в порт уже доставлены все пострадавшие — 32 человека. Они были эвакуированы тремя группами на катерах.

Состояние пострадавших пока неизвестно, однако Бойерс уточнил, что все они были живы на момент прибытия в порт.

#Великобритания #танкер
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