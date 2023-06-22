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При столкновении Mercedes с ГАЗелью в Татарстане пострадали четыре человека
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Сегодня в Алексеевском районе РТ произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как рассказали люди, ДТП произошло сегодня утром на трассе Р 239 возле села Сахаровка. Автомобиль Mercedes столкнулся с ГАЗелью.
По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое девочек-подростков.
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