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Руc Тат
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Происшествия 22 июня 2023 15:51

При столкновении Mercedes с ГАЗелью в Татарстане пострадали четыре человека

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Сегодня в Алексеевском районе РТ произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как рассказали люди, ДТП произошло сегодня утром на трассе Р 239 возле села Сахаровка. Автомобиль Mercedes столкнулся с ГАЗелью.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое девочек-подростков.

  • Очевидцы
  • Очевидцы
#ДТП #Алексеевский район
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