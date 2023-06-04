При столкновении легковушки со скорой в Липецке погибла фельдшер, четверо пострадали

В ДТП с легковым автомобилем в Липецке погибла фельдшер скорой помощи, четыре человека пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА со ссылкой на УМВД Липецкой области.

Как указано в сообщении, авария произошла на площади Франценюка.

«По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, ехавшей на красный свет с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, предоставляющими ему право преимущественного»,- сообщает РИА.

В результате ДТП погибла фельдшер скорой помощи. Пострадали водитель автомобиля Opel, две 14-летние пассажирки легковушки и второй фельдшер скорой помощи