При столкновении легковушки и грузовика в Бугульминском районе погибла женщина

Накануне в Бугульминском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

ДТП произошло на 313-м километре автодороги Казань – Оренбург. 27-летняя девушка за рулем Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу грузовому авто.

В результате столкновения автоледи скончалась на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.