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Происшествия 14 апреля 2024 09:11

При столкновении легковушки и грузовика в Бугульминском районе погибла женщина

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Накануне в Бугульминском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

ДТП произошло на 313-м километре автодороги Казань – Оренбург. 27-летняя девушка за рулем Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу грузовому авто.

В результате столкновения автоледи скончалась на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

#ДТП #Бугульминский район
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