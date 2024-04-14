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При столкновении легковушки и грузовика в Бугульминском районе погибла женщина
Накануне в Бугульминском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
ДТП произошло на 313-м километре автодороги Казань – Оренбург. 27-летняя девушка за рулем Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу грузовому авто.
В результате столкновения автоледи скончалась на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.
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