При столкновении двух легковушек в РТ погибла женщина и пострадали два ребенка

Женщина погибла в ДТП между двумя иномарками в Татарстане.

Как сообщили в прокуратуре РТ, столкновение произошло на трассе М-12 в Рыбно-Слободском районе. Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Tiguan.

Пассажир Hyundai, 31-летняя женщина, погибла. Еще четверо пассажиров пострадали – их госпитализировали. Травмы получили и три пассажира Volkswagen Tiguan. Их также отправили в больницу.

Проводится проверка. Ее процесс на контроле прокуратуры.