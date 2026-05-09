Происшествия 9 мая 2026 12:37

При столкновении двух легковушек в РТ погибла женщина и пострадали два ребенка

Женщина погибла в ДТП между двумя иномарками в Татарстане.

Как сообщили в прокуратуре РТ, столкновение произошло на трассе М-12 в Рыбно-Слободском районе. Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Tiguan.

Пассажир Hyundai, 31-летняя женщина, погибла. Еще четверо пассажиров пострадали – их госпитализировали. Травмы получили и три пассажира Volkswagen Tiguan. Их также отправили в больницу.

Проводится проверка. Ее процесс на контроле прокуратуры.

#прокуратура рт #ДТП с пострадавшими #рыбно-слободский район
