При сохранении темпов вакцинации коллективный иммунитет в РТ сформируется к концу декабря

Если татарстанцы продолжат активно прививаться против коронавируса, коллективный иммунитет в Татарстане сформируется ко второй половине декабря. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«При сохранении темпов вакцинации план выполним ко второй декаде декабря», – отметил спикер.

За прошедшие сутки привились больше 30 тыс. татарстанцев.

В республике на 100 тыс. населения приходится 171 привитый человек. Альмир Абашев рассказал, что этот показатель один из лучших в России.

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина добавила, что темпы вакцинации людей старше 60 все же очень невысокие, хотя эта группа населения подвержена тяжелому течению заболевания.