При реставрации мечети в Новошешминском районе обнаружена уникальная старинная кладка

При реставрации Зиреклинской мечети в Новошешминском районе Татарстана обнаружена старинная кладка вековой давности. Об этом пишет «Шешминская новь».

Имам мечети Ильяс Сулейманов рассказал, что реставрация культового здания началась осенью прошлого года, благодаря неравнодушным людям на строительные работы удалось собрать 1,5 млн рублей.

Первоначально планировалось сделать стены и потолки из гипсовой лепнины. Ремонт начали своими силами. «Когда был снят слой старой штукатурки, то глазам предстала удивительной красоты старинная кладка из природного камня и кирпича. Я послал фото в Казань на оценку в организацию по реставрационным работам. Там рекомендовали не закрывать кладку, а сохранить шедевр как памятник старинного зодчества, и прислали своих специалистов», — сообщил священнослужитель.

Реставрационные работы заключаются в том, чтоб очистить каждый камень и старинный кирпич, после чего между ними будут сделаны новые швы, камни покроют матовым лаком.

«Одним словом, мечеть сделают „под старину“. Трое художников-реставраторов работают ежедневно с 8 утра до 7 вечера, скрупулезно прорабатывая камешек за камешком, сантиметр за сантиметром старинной площади», — поделился Ильяс Сулейманов.

Зиреклинская мечеть является одной из самых старинных культовых мусульманских сооружений в районе. Данный исторический объект находится под охраной государства.