При реновации в здании «Сувар Плазы» в Казани сделают витражи и новые входы

Проект капитального ремонта торгово-офисного центра «Сувар Плаза» в Казани прошел историко-культурную экспертизу. Результаты опубликованы на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Реновация затронет 1-4-й этажи комплекса включительно, а также семь этажей паркинга. Провести работы планируют в два этапа.

В рамках первого будет проведен капитальный ремонт фасада, предусматривающий организацию дополнительных выходов с пешеходной части. Это позволит обеспечить автономную работу помещений под аренду магазинов и общепита с применением витражной системы. Входы будут выполнены с помощью систем крылец-террас с лестницами и пандусами, вазонами и газонами. Несущие элементы 1-го этажа будут отделаны навесной системой с применением кирпича и стеклофибробетона.

Глухие стены на 2-4-х этажах тоже хотят заменить на витражную систему. Это также обеспечит естественное освещение в помещениях и проветривание.

Корпус парковки будет окрашен, появится табличка PARKING. Обновление помещения будет проведено с поддержанием существующей архитектуры комплекса и вписано в сложившуюся вокруг современную застройку делового квартала.

В рамках второго этапа функция торговли комплекса будет изменена на офисно-деловую.