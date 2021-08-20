При ремонте сарая в Свияжске случайно обнаружен клад с монетами

Сегодня при ремонте сарая в Свияжске обнаружен клад, состоящий из монет конца XIX—начала XX века. Предположительно, они были спрятаны здесь во время Гражданской войны. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Государственном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск».

После обнаружения находки были вызваны сотрудники полиции и археологи. В настоящий момент находка передана в музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

После проведения необходимых экспертиз и реставрационных мероприятий планируется, что монеты будут продемонстрированы на специальной выставке.

Специалисты напоминают, что на территории Свияжска запрещено проведение самостоятельных, несогласованных в установленном порядке работ по поиску культурных ценностей. Оно влечет за собой ответственность, в том числе в соответствии со статьями УК РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в сквере Успенского монастыря на острове-граде Свияжске установлен каменный резной крест.