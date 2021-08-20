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Ру Тат
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20 августа 2021  17:44
Эльза Кузнецова

При ремонте сарая в Свияжске случайно обнаружен клад с монетами

При ремонте сарая в Свияжске случайно обнаружен клад с монетами
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Сегодня при ремонте сарая в Свияжске обнаружен клад, состоящий из монет конца XIX—начала XX века. Предположительно, они были спрятаны здесь во время Гражданской войны. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Государственном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». 

После обнаружения находки были вызваны сотрудники полиции и археологи. В настоящий момент находка передана в музей-заповедник «Остров-град Свияжск». 

После проведения необходимых экспертиз и реставрационных мероприятий планируется, что монеты будут продемонстрированы на специальной выставке. 

Специалисты напоминают, что на территории Свияжска запрещено проведение самостоятельных, несогласованных в установленном порядке работ по поиску культурных ценностей. Оно влечет за собой ответственность, в том числе в соответствии со статьями УК РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в сквере Успенского монастыря на острове-граде Свияжске установлен каменный резной крест.

Фото: пресс-служба музея-заповедника.

#музей-заповедник #остров-град свияжск
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