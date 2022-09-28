При ремонте дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск обустроены остановки и парковочные карманы

В Татарстане завершается ремонт участка протяженностью 5,24 километра автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск до М7 «Волга». Работы ведутся на отрезке от 95,11 до 100,35 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Зеленодольском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси на площади более 37 тыс. кв. метров и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 40,2 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие переустроили остановки общественного транспорта, обустроили парковочные карманы, отремонтировали тротуары, а также установили четыре комплекта покрытия из резинового настила на железнодорожном переезде.

Для безопасности движения специалистам еще предстоит установить пешеходные перильные ограждения, дорожные знаки и светофоры, нанести разметку.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.