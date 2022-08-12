При реконструкции Мамадышского тракта в Казани построят две разворотные петли и организуют кольцевое движение. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Ведутся проектные работы, сроков выполнения пока нет. Концепция такова – от старого аэропорта мы выходим на Мамадышский тракт, и две дополнительные разворотные петли будут построены в районе жилых комплексов “Весна” и “Светлый”. Плюс там, где у нас жилой комплекс “Весна”, будет небольшое кольцевое движение», – рассказал спикер.

Чукин подчеркнул, что все это позволит разгрузить дорожно-уличную сеть, напомнив, что на Мамадышском тракте часто образуются пробки.

«Заторовое движение наблюдается в часы пик от Космонавтов до поворота на Константиновку. Этот участок разгрузится. В районе магазина “Эдельвейс” есть отнесенный левый поворот, где выстраиваются машины и забивают крайнюю правую полосу. Устройство разворотных петель по такому же принципу, как они выполнены на проспекте Победы, даст возможность не задерживать движение и напрямую выходить на Мамадышский тракт, то есть без светофорной остановки», – отметил он.

По словам замминистра, это будет дорога первой магистральной категории – шесть–восемь полос. Ее протяженность составит 995 метров.