При реконструкции Камаловского театра власти РТ учтут московский опыт в этой сфере

Опыт и технологии, примененные при восстановлении московских театров, будут учтены для реконструкции здания театра им. Г. Камала в Казани. Об этом на брифинге журналистам сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что во время недавней рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов осмотрел один из столичных театров.

«Есть положительное решение Президента РТ о том, что Камаловскому театру требуется не просто ремонт, а более глубокая реконструкция. Потому что этот театр является одной из визитных карточек города», — подчеркнула Галимова.

Она также добавила, что вместе с руководителем республики в осмотре столичного театра принимал участие и главный режиссер ТГАТ им. Камала Фарид Бикчантаев.

