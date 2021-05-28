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Ру Тат
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28 мая 2021  11:53
Егор Никитин

При реконструкции Камаловского театра власти РТ учтут московский опыт в этой сфере

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Опыт и технологии, примененные при восстановлении московских театров, будут учтены для реконструкции здания театра им. Г. Камала в Казани. Об этом на брифинге журналистам сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что во время недавней рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов осмотрел один из столичных театров.  

«Есть положительное решение Президента РТ о том, что Камаловскому театру требуется не просто ремонт, а более глубокая реконструкция. Потому что этот театр является одной из визитных карточек города», — подчеркнула Галимова.

Она также добавила, что вместе с руководителем республики в осмотре столичного театра принимал участие и главный режиссер ТГАТ им. Камала Фарид Бикчантаев. 
 

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