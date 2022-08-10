При реконструкции дороги Набережные Челны – Водозабор установят 156 новых дорожных знаков

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведется реконструкция участка автодороги Набережные Челны – Водозабор от 0 км до 1,46 км. После завершения всех работ здесь появится 156 новых дорожных знаков, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В настоящее время выполняются работы по устройству покрытия на тротуарах, благоустройству территории, устройство светофорного объекта и 97 опор наружного освещения. Полностью завершено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 29 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, предусмотрены работы по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, будут установлены 40 пластиковых столбиков, металлическое барьерное ограждение протяженностью 301 метр, проведено устройство шумовых полос, нанесена разметка.

Специалисты также проведут укрепительные работы на водоотводных канавах и водопропускных трубах, монтаж автопавильонов.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина.