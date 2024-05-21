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Общество 21 мая 2024 19:14

При реализации градостроительных полномочий Минстрой РТ пожаловался на кадровую проблему

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Проблемы, которые возникают в Татарстане в переходный период передачи полномочий в области градостроительной деятельности от муниципалитетов Минстрою Татарстана, обсудили сегодня на заседании в Общественной палате РТ.

Общественная палата РТ

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«В Общественную палату РТ поступает немало жалоб со стороны как предпринимательского сообщества, так и исполнителей, которые связаны со строительством. Это не только строители производственных и жилых помещений, но и фермерские хозяйства, которые испытывают сложности в получении разрешений на возведение своих объектов, их сдачу и приемку», сообщил на встрече член Общественной палаты РТ, председатель рабочей группы по предпринимательству Фарид Сафин.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин отметил, что в переходный период всегда возникают определенные проблемы. Но если эту ситуацию «быстро не разрулить, то не начнется строительство многих объектов», уверен он.

«Полномочия по выдаче разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию перешли в Миснстрой РТ. Но, с другой стороны, быстро среагировать и решить все вопросы сложно. Поэтому появилось много различных замечаний, недомолвок со стороны предпринимателей и других хозяйствующих субъектов», заметил Гафиятуллин.

Начальник отдела взаимодействия с территориальными органами Минстроя РТ Айдар Ахметзянов напомнил, что полномочия органов местного самоуправления переданы в Минстрой с 1 января, в общей сложности это 12 услуг и полномочий по ряду направлений. Из них шесть теперь являются госуслугами, которые можно оформить в МФЦ, на портале госуслуг и на республиканском объединенном портале.

Для реализации новых задач Минстрой создал 67 территориальных органов в районах. Люди, которые были задействованы при реализации полномочий в органах местного самоуправления в градостроительной сфере, перейдут на работу в территориальные органы министерства. В ведомстве будет создан новый отдел, который станет контролировать деятельность этих территориальных органов. Говоря о дальнейшей работе по новому направлению, чиновник упомянул проблему кадрового голода.

Общественная палата РТ

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Из 67 специалистов, которые должны были перейти в министерство, 22 человек отсутствуют. Функции, которые должны были выполнять эти специалисты, ложилась дополнительной нагрузкой на сотрудников районных администраций», пояснил Ахметзянов.

Однако кадровый голод не единственная проблема. По словам участников совещания, существуют разные технические проблемы при подаче документов на строительство и ввод жилья на федеральном портале, а также другие нерешенные вопросы. Их эксперты обсуждали более полутора часов. По итогам обсуждения будут сформированы предложения, которые Общественная палата РТ представит в Минстрой РТ и его подведомственное учреждение, Институт пространственного планирования, для дальнейшей работы.

#Минстрой рт #жилищное строительство
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