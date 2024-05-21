При реализации градостроительных полномочий Минстрой РТ пожаловался на кадровую проблему

Проблемы, которые возникают в Татарстане в переходный период передачи полномочий в области градостроительной деятельности от муниципалитетов Минстрою Татарстана, обсудили сегодня на заседании в Общественной палате РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«В Общественную палату РТ поступает немало жалоб со стороны как предпринимательского сообщества, так и исполнителей, которые связаны со строительством. Это не только строители производственных и жилых помещений, но и фермерские хозяйства, которые испытывают сложности в получении разрешений на возведение своих объектов, их сдачу и приемку», — сообщил на встрече член Общественной палаты РТ, председатель рабочей группы по предпринимательству Фарид Сафин.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин отметил, что в переходный период всегда возникают определенные проблемы. Но если эту ситуацию «быстро не разрулить, то не начнется строительство многих объектов», уверен он.

«Полномочия по выдаче разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию перешли в Миснстрой РТ. Но, с другой стороны, быстро среагировать и решить все вопросы сложно. Поэтому появилось много различных замечаний, недомолвок со стороны предпринимателей и других хозяйствующих субъектов», — заметил Гафиятуллин.

Начальник отдела взаимодействия с территориальными органами Минстроя РТ Айдар Ахметзянов напомнил, что полномочия органов местного самоуправления переданы в Минстрой с 1 января, в общей сложности это 12 услуг и полномочий по ряду направлений. Из них шесть теперь являются госуслугами, которые можно оформить в МФЦ, на портале госуслуг и на республиканском объединенном портале.

Для реализации новых задач Минстрой создал 67 территориальных органов в районах. Люди, которые были задействованы при реализации полномочий в органах местного самоуправления в градостроительной сфере, перейдут на работу в территориальные органы министерства. В ведомстве будет создан новый отдел, который станет контролировать деятельность этих территориальных органов. Говоря о дальнейшей работе по новому направлению, чиновник упомянул проблему кадрового голода.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Из 67 специалистов, которые должны были перейти в министерство, 22 человек отсутствуют. Функции, которые должны были выполнять эти специалисты, ложилась дополнительной нагрузкой на сотрудников районных администраций», — пояснил Ахметзянов.