При проверке зерна на экспорт в Татарстане не выявили некачественной продукции

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В Татарстане при проведении лабораторных исследований не выявили некачественного зерна, предназначенного на экспорт. Об этом сообщила директор Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Резонансных случаев по выявлению некачественного зерна не было. Что касается экспортного зерна, положительных проб не обнаружено. Если сельхозпроизводитель готовит партию на экспорт, то он заранее ее проверяет. То есть мы выезжаем не один раз на проверку качества, мы несколько раз всё тщательно исследуем», — рассказала спикер.

Менликиева уточнила, что вся экспортная продукция проверяется в испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна в РТ. При выявлении некачественной продукции его специалисты сразу информируют Управление Россельхознадзора по РТ, и уже сотрудники этого ведомства принимают решение о дальнейшей судьбе бракованной партии.

«Зерна в Татарстане производится много, соответственно, контроль над ним должен быть надлежащим», — добавил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Айрат Тазетдинов.

По его словам, только в прошлом году специалисты управления провели более 2,5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В этом году проведено уже более 500 проверок.

Тазетдинов подчеркнул, что если будет выявлена некачественная партия зерна, то она не сможет пойти в оборот. Такое зерно будет уничтожено или использовано в промышленных целях, но не для приготовления пищи.