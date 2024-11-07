При проверке Камско-Устьинского района РТ нашли нарушения на 608 млн рублей

Коллегия Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова утвердила результаты проверки использования бюджетных средств, государственного и муниципального имущества в Камско-Устьинском муниципальном районе за последние 2,5 года.

Как сообщает пресс-служба палаты, в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 608,3 млн. рублей, что составило треть от общего объема проверенных средств. Работой над ошибками провинившиеся занялись еще в ходе проверки, всего же подлежит устранению 98% от общей суммы нарушений.

Нарушения бухгалтерского учета и отчетности составили 128,3 млн рублей.

По наиболее грубым фактам в отношении виновных должностных лиц составлены четыре протокола об административном правонарушении. Основная же часть претензий Счетной палаты была связана с управлением и распоряжением муниципальной собственностью (457,6 млн рублей).

«Установлены факты использования материальных активов, прежде всего - объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, коммерческими организациями и предприятиями при отсутствии на то правовых оснований», - пояснил аудитор Сергей Колодников.

Например, без оформления договорных отношений коммерческими структурами (ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети», ООО «ГазпромТрансгазКазань») эксплуатировались объекты инженерной инфраструктуры остаточной стоимостью более 43 млн рублей, состоящие в составе основных средств исполкома п.г.т. Камское Устье. Аналогично водо- и газопроводы общей стоимостью 185 млн рублей, будучи на балансе районной казны, а также водопроводные сети Клянчеевского сельского поселения стоимостью 160 млн рублей без правовых оснований использовались МУП «Уют».

«В июле этого года от имени Межведомственного координационного совета по вопросам государственного финансового контроля Республики Татарстан в адрес Кабинета министров республики направлена детальная информация с обобщением системных нарушений при использовании государственного и муниципального имущества, задействованного в сфере ЖКХ, - сказал Алексей Демидов. – Принимая во внимание возможные коррупционные риски, отдельно в этом обращении выделена проблема использования в муниципальных образованиях объектов коммунальной инфраструктуры эксплуатирующими организациями без необходимых правовых оснований».

Он добавил, что Счетная палата обращает на этот вопрос внимание как на системную проблему, характерную для большинства территорий.

Также, по его словам, отсутствие права собственности создает риски исполнения концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов тепло- и водоснабжения, и приводит к дополнительным расходам бюджета.

«И по этому обращению уже принято постановление об инвентаризации объектов государственного и муниципального имущества. По обращению Минстроя Счетная палата направила свод муниципальных образований, где были выявлены факты передачи сетей без оформления, в том числе и по Камско-Устьинскому району», - резюмировал спикер.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Элеонора Абубакирова, в свою очередь, отметила, что территория Камского устья очень сложная.

«Наше министерство занимается этой проблемой с 2013 года, многие сети в районе построены еще в раннее советское время, накладываются и сложности с питьевой водой несоответствующего качества. Подготовлен проект, с которым мы пытаемся войти в федеральные программы», - сказала она.

Активно участвовавший в заседании Коллегии и хорошо знакомый с обсуждаемой проблемой член Межведомственного координационного совета, заместитель Председателя Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев одобрительно кивнул.

«В наличии – большой пул годами нерешаемых и финансово весьма затратных вопросов, которые необходимо поднимать на федеральном уровне. Подспорьем может стать то, что Раис Татарстана Рустам Минниханов назначен председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» и по поручению Президента России сейчас ведется работа по формированию нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который объединит ряд федеральных проектов, включая такие направления, как развитие населенных пунктов, новые жилищные возможности, городская среда, обновление жилищного фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры», - сказал он.

Демидов добавил, что бдительный контроль на этом направлении нужно продолжать.

«С Министерством земельных и имущественных отношений работаем на регулярной основе. Мы готовы к предметному сотрудничеству с ответственными министерствами и муниципальными образованиями республики. Счетная палата республики на данное направление обращает внимание уже не первый год, а недавно провела тематическое мероприятие о вопросах заключения и исполнения концессионных соглашений по объектам коммунального хозяйства. Результаты направлены в Счетную палату Российской Федерации, которая обобщит ситуацию по всем регионам для представления информации в Совет Федерации», - подчеркнул спикер.

Аудитором было отмечено, что проблема использования муниципальных активов в Камско-Устьинском районе при отсутствии договоров аренды в полной мере относится и к земельным ресурсам. В пользовании у сельхозпроизводителей находится 16 участков земель сельхозназначения общей кадастровой стоимостью 42,3 млн рублей и площадью 41 га. А значит районный бюджет не получает положенных средств в виде арендной платы.

Но даже по заключенным договорам имеются риски потери средств. Так, до местного бюджета не дошла плата за аренду земли от АО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» – 1,9 млн. рублей. Компания признана банкротом в августе 2021 года.

«Мы сработали, конечно, не безупречно, - согласился глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов. – К сожалению, коммунальные сети – наша боль, одни банкротятся, другие – еле-еле «дышат». А замечания Счетной палаты уже начали исправлять. Палата имущественных и земельных отношений работает над заключением соглашений о переоформлении земель сельхозназначения, проведена работа по списанию устаревшего и неиспользуемого муниципального имущества, объекты инженерной инфраструктуры остаточной стоимостью более 43 млн рублей переданы в казну района. По водо- и газопроводам общей стоимостью 185 млн рублей готовится проект концессионного соглашения. Понимаем, что быстро вопрос не решить, но начало положено».

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить представление Счетной палаты главе Камско-Устьинского муниципального района. Материалы проверки передаются в Прокуратуру Татарстана.