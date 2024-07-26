При прорыве дамбы под Челябинском затоплен участок дороги, ведется эвакуация

По предварительным данным, при разрушении дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области никто не пострадал. Об этом заявили в Правительстве региона.

«Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее медики готовы оказать помощь, если потребуется», — заверили областные власти.

Согласно информации ГУ МЧС по региону, из-за обильных осадков участок 500-метровой плотины длиной 100 метров оказался смыт (объем водохранилища равняется 7,8 млн куб. метров).

По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта: поселок Киалим и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Далее находится Аргазинское водохранилище, отметили спасатели.

При этом в пресс-службе Правительства области заметили, что помимо этих четырех населенных пунктов вода прибывает и в поселке Сактаево. «<...> совокупно в них (этих населенных пунктах — прим. Т-и) проживают менее 200 человек», — уточнили власти региона.

Пока подтоплен только сам Киалим, из него эвакуированы 35 человек. Эвакуация из трех сел, находящихся ниже по течению реки Больших Киалим, ведется в превентивном порядке. Вблизи места прорыва плотины развернуты два пункта временного размещения.

В Карабашском городском округе Челябинской области введен режим ЧС, отмечает РИА Новости.

Помимо прочего, паводковыми водами затоплен участок дороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35-го по 38-й километр. Она закрыта в обоих направлениях, пояснили в УМВД по региону.

ТАСС информирует, что по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за сутки 25 июля и ночь 26 июля в регионе выпало до 73 миллиметров осадков (от одной до полутора месячных норм). В отдельных районах области 26-го и 27-го числа вероятны ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 25 м/с.

Видео: Госавтоинспекция Челябинской области.