При прокладке ливневок на перекрестке Баруди и Серова в Казани повредили водовод

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В Московском районе Казани, на перекрестке улиц Баруди и Серова, во время прокладки ливневой канализации был поврежден водовод, из-за чего прервалось водоснабжение данного микрорайона. Об этом сообщил «Казанский водоканал».

«МУП Водоканал незамедлительно были организованы аварийно-восстановительные работы. К сожалению, характер повреждения трубопровода не позволил восстановить водоснабжение в сжатые сроки», – проинформировали в предприятии.

Отмечается, что для обеспечения населения водой были направлены автоцистерны.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на сетях жители более 20 домов в Московском районе Казани остались без воды.