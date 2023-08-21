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При прокладке ливневок на перекрестке Баруди и Серова в Казани повредили водовод
В Московском районе Казани, на перекрестке улиц Баруди и Серова, во время прокладки ливневой канализации был поврежден водовод, из-за чего прервалось водоснабжение данного микрорайона. Об этом сообщил «Казанский водоканал».
«МУП Водоканал незамедлительно были организованы аварийно-восстановительные работы. К сожалению, характер повреждения трубопровода не позволил восстановить водоснабжение в сжатые сроки», – проинформировали в предприятии.
Отмечается, что для обеспечения населения водой были направлены автоцистерны.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на сетях жители более 20 домов в Московском районе Казани остались без воды.
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