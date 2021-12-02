При продлении медико-социальной экспертизы инвалидов два новшества сохранятся до весны

Временный порядок продления медико-социальной экспертизы для инвалидов России и Татарстана будет действовать до 1 марта 2022 года. Он включает два новшества, о которых напомнила сегодня во время прямого эфира, организованного общественной приемной «Единой России», заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ Ольга Пузанова.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции с апреля 2020 года изменился формат проведения медико-социальной экспертизы. Временный порядок утвержден постановлением Правительства РФ. Переосвидетельствование тех, кто по каким-либо причинам не может прийти к нам, проводится в автоматическом режиме. Продление производится на шесть месяцев как людям с инвалидностью, так и гражданам, пострадавшим на производстве. Это первое новшество», —напомнила она.

Второе новшество заключается в том, что освидетельствование всех граждан теперь проводится в заочном режиме. Это касается тех людей, которым лечебные учреждения предоставили направления на медико-социальную экспертизу. Исключение составляют лишь те жители республики, которые обжалуют решения, ранее выданные Бюро медико-социальной экспертизы. Тогда освидетельствования по желанию проводятся в очном режиме.

В 2021 году более 40 тыс. взрослых и свыше 6 тыс. детей из Татарстана инвалидность была продлена автоматически. Некоторые успели пройти эту процедуру два раза.