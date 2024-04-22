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Происшествия 22 апреля 2024 10:44

При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека, двое пострадали

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В результате крупного пожара в производстственном здании в Воронеже погибли три человека. Об этом сообщает МЧС России.

«На пожаре в Воронеже погибли три человека. Пострадали два человека», – указано в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС России вынесли из здания четыре пропановых баллона и один кислородный баллон.

Возгорание ликвидировано на 500 квадратных метрах.

#воронеж #пожар
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