При пожаре на кухне частного дома в Лаишевском районе женщина получила ожоги

Сегодня в 10.39 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Столбище загорелся пристрой к частному жилому дому.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место огнеборцы установили, что по улице Наратлык на площади 6 квадратных метров загорелся пристрой.

В результате пожара получила ожоги рук женщина, которая готовила пищу на плите.

Пожар потушили в 10.59. Устанавливается причина возгорания.