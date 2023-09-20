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При пожаре на кухне частного дома в Лаишевском районе женщина получила ожоги
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Сегодня в 10.39 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Столбище загорелся пристрой к частному жилому дому.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место огнеборцы установили, что по улице Наратлык на площади 6 квадратных метров загорелся пристрой.
В результате пожара получила ожоги рук женщина, которая готовила пищу на плите.
Пожар потушили в 10.59. Устанавливается причина возгорания.
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