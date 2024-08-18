При пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали более 30 человек

Во время проведения ежегодного фестиваля Highfield в Саксонии произошло чрезвычайное происшествие. На колесе обозрения, установленном рядом с озером Штремхаль недалеко от Лейпцига, вспыхнул пожар, в результате которого пострадали более 30 человек, передает РИА Новости.

Согласно информации, предоставленной газетой Bild со ссылкой на местные правоохранительные органы, возгорание началось около 21:13 по местному времени. Огонь, изначально охвативший одну кабинку аттракциона, быстро распространился на соседнюю.

Представитель полиции сообщила, что среди пострадавших оказались четверо сотрудников правоохранительных органов. Большинство травм оцениваются как незначительные. Однако Немецкий Красный Крест информирует о двух случаях серьезных повреждений. По последним данным, эти пострадавшие все еще находятся под наблюдением врачей в больнице.

На момент публикации причина возгорания остается неизвестной. Пожарным удалось успешно ликвидировать огонь. Расследование инцидента продолжается.