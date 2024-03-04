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При посадке в Сочи едва не разбился пассажирский самолет из Казани
Пассажирский самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Казани, едва не упал при посадке в Сочи, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на заключение комиссии.
Инцидент произошел 23 декабря, когда самолет с 168 пассажирами на борту попал в сильнейшую грозу.
Известно, что второй пилот несколько раз пытался убедить командира судна пойти для посадки на второй круг, но тот откладывал маневр до тех пор, пока судно не оказалось в опасной ситуации. В результате самолет опасно накренился, после чего при уходе на второй круг летел на слишком малой скорости, что также могло привести к трагедии.
В результате, согласно версии комиссии, неграмотные действия экипажа привели к кратковременной потере управления самолетом, а нагрузка на экипаж выросла слишком сильно. Позже комиссия заключила, что крен воздушного судна достигал 49 градусов, а у пилотов «из-за нагрузки утратилась возможность адекватно реагировать на ситуацию».
В конечном счете самолет удалось увести на дополнительный аэродром. После расследования командира судна перевели во вторые пилоты без права восстановления в должности КВС.
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