При помощи квадрокоптера татарстанские экологи раскрыли незаконную добычу известняка

Незаконную добычу известняка с помощью беспилотника обнаружили экологи в Лениногорском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы Юго-Восточного территориального управления зафиксировали нарушение с помощью квадрокоптера на участке Керлигачского месторождения», — отметили в министерстве.

Общая площадь вскрытого участка недр составляет около 15 гектаров. Работы велись без согласования с Управлением Ростехнадзора по РТ.

В отношении допустившей нарушение компании составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ «Нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами». Виновнику грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.