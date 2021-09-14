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Ру Тат
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14 сентября 2021  22:28
Наталья Рыбакова

При помощи квадрокоптера татарстанские экологи раскрыли незаконную добычу известняка

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Незаконную добычу известняка с помощью беспилотника обнаружили экологи в Лениногорском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы Юго-Восточного территориального управления зафиксировали нарушение с помощью квадрокоптера на участке Керлигачского месторождения», — отметили в министерстве.

Общая площадь вскрытого участка недр составляет около 15 гектаров. Работы велись без согласования с Управлением Ростехнадзора по РТ.

В отношении допустившей нарушение компании составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ «Нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами». Виновнику грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

#незаконный карьер
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