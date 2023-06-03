При Полпредстве РТ в Москве создана Ассоциация профессиональных композиторов

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

При Клубе деятелей культуры и искусства, который работает при Полномочном представительстве Татарстана в Москве, организована Ассоциация профессиональных композиторов. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Соответствующее предложение поступило от председателя правления Союза композиторов России и председателя Союза композиторов РТ Рашида Калимуллина.

Кроме того, по инициативе Калимуллина полпред Равиль Ахметшин встретился с живущими в столице композиторами, так или иначе связанными с Татарстаном. На встречу пришли Зульфия Раупова, Миляуша Хайруллина, Ренат Кармаков и Руслан Муратов.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

«В Москве работает много талантливых композиторов — выходцев из Татарстана, татар из других регионов. Мы должны, объединившись, сделать что-то общее. Показать другим нашу культуру. Это очень важно», — подчеркнул председатель правления Союза композиторов России и председатель Союза композиторов РТ.

Ахметшин поблагодарил композиторов за их творчество и предложил осенью совместными усилиями организовать концерт памяти Фуата Мансурова. Участники беседы также обсудили возможность проведения других мероприятий, их формат и тематику.